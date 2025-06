Leerstand und Sanierungsstau: Wohnungsgesellschaft Schafstädt in der Kritik

Die großen Wohnblöcke der Wohnungsgesellschaft wurden außen zuletzt 1996 angefasst, innen gab es punktuelle Sanierungen in einzelnen Wohnungen.

Schafstädt/MZ. - Küche, Bad, Durchgangszimmer, großes Zimmer – ein wahres Labyrinth an Räumen. Kein Wunder. Die Wohnung, die Geschäftsführerin Viola Kraneis den Mitgliedern des Sozialausschusses der Goethestadt Bad Lauchstädt zeigte, ist eine besondere. Nicht nur, weil sie die gesamte erste Etage der ehemaligen Kita „Wolkenschäfchen“ umfasst – stolze 350 Quadratmeter. Besonders ist auch, dass die Wohnungsgesellschaft Schafstädt hier zuletzt Geld für eine Sanierung in die Hand genommen hat. Denn die gibt es beim kommunalen Unternehmen nur punktuell. Ein Großteil des Bestandes ist in die Jahre gekommen, wird, wie die Chefin durchblicken ließ, teils gar bewusst auf Verschleiß gefahren.