Leuna/MZ. - Es könnte lauter werden ab kommendem Mittwoch, und das nicht nur direkt im Chemiepark Leuna, sondern auch in der Leunaer Kernstadt. Das finnische Unternehmen UPM will in Leuna erneuerbare Biochemikalien herstellen. Die Fertigstellung der Raffinerie befindet sich nach eigenen Angaben in der Endphase, ab Mittwoch, 14. August, beginnt die UPM Biochemicals GmbH mit der schrittweisen Inbetriebnahme einzelner Anlagen auf dem Gelände in Leuna.

„Ein erster wichtiger Schritt im Rahmen der Erstinbetriebnahme ist das sogenannte Ausblasen der Dampfleitungen. Dabei strömt Prozessdampf mit hoher Strömungsgeschwindigkeit über eine definierte Zeit in die neu errichteten Rohrleitungen und tritt an definierten Orten auf einen speziellen Apparat in die Atmosphäre“, teilt Claudia Herrmann, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, mit.

Durch diese geplanten Arbeiten, die bis voraussichtlich 8. Oktober, jeweils von 7 bis 20 Uhr an Werktagen stattfinden sollen, kann es zu Lärm kommen. Eine erhöhte Lärmentwicklung an den Ausströmpunkten könnte teilweise auch in der Kernstadt Leuna wahrnehmbar sein, teilt UPM mit. Außerdem könne es zu einem Dampfaustritt im Umkreis der Bioraffinerie kommen. Das Unternehmen bittet Betroffene um Verständnis für Maßnahme, die unter Einhaltung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen auch von der InfraLeuna begleitet werde.

Rückfragen werden beantwortet unter: UPM Biochemicals (Tel.: 03461/5195001) ; Werkschutz der InfraLeuna, Leitstelle (Tel.: 03461/ 43 44 44)