In Langeneichstädt baut Landwirt Ingo Hindorf seit 20 Jahren auf mittlerweile 100 Hektar Fläche Spargel an, als einziger Betrieb im Saalekreis. Sonntag wurde der Spargelanstich 2025 feierlich begangen.

Zum Spargelanstich in Langeneichstädt waren fünf regionale Weinprinzessinnen und die Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut angereist.

Langeneichstädt/MZ. - Unter großem Interesse der Abnehmer aus Sachsen-Anhalt, Sachen und Thüringen fand Sonntagmittag in Langeneichstädt der Spargelanstich 2025 statt. Der Familienbetrieb Hindorf, das einzigen Spargelanbau-Unternehmen im Saalekreis, hatte dafür gekrönte Häupter als Ehrengäste eingeladen:

Nach Anleitung von Juniorchef Jacob Hindorf (l.) versuchten sich die Weinprinzessinnen Elisabeth Knappe aus Burgwerben, Laura Victoria Philipp aus Steigra, Emely Gottbehüt aus Gleina, Luisa Weichert aus dem Geiseltal, Jennifer Jäger aus Freyburg (v.l.) sowie die Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut, Emma Meinhardt (in Rot), im Spargelstechen.

Anschließend wurde auf eine ertragreiche Saison angestoßen. In Langeneichstädt baut Familie Hindorf seit mehr als 20 Jahren das königliche Gemüse an, aktuell auf 100 Hektar. Auf 23 davon wurden in den vergangenen Woche 500.000 neue Pflanzen gesetzt.

Verkauft wird unter anderem im Hofladen, der täglich 8 bis 17 Uhr geöffnet ist. Ostersonntag öffnet zudem die Hofschenke mit einem Spargelbüffet. Das wird dann bis zum Johannistag am 24. Juni immer am Wochenende sowie an Feiertagen angeboten.