Merseburg/MZ. - Niash greift lächelnd nach der kleinen Zuckertüte, die ihr Pascal Krüger reicht. Andere Kinder stehen staunend daneben. „Das sind Bibi und Tina auf ’Amadeus’ und ’Sabrina’...“, schallt es über den Hof in der Siegfried-Berger-Straße. Mehr als 30 kleine Mädchen in eleganten Kleidern und hübsch angezogene Jungs feiern gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern Zuckertütenfest und freuen sich, dass es bald so weit ist. Dass sie tatsächlich bald in die Schule kommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.