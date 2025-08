Nach dem Handtaschenraub am Mittwoch in Naumburg konnte die Polizei einen Ermittlungserfolg erzielen. Während einer Durchsuchung fanden sie in der Wohnung eines Naumburgers das Diebesgut.

Naumburg/cm - Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizei bereits am Donnerstag, einen Tatverdächtigen im Fall eines Handtaschen-Raubs zu identifizieren. Die Tat geschah am Mittwoch an einer Bushaltestelle in der Halleschen Straße in Naumburg. Der mutmaßliche Täter hatte dabei eine Geldbörse und mehrere Hundert Euro einer Frau erbeuten können.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde unter anderem eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 49-jährigen Naumburger veranlasst. Im Rahmen dessen konnten mutmaßliche Teile des Diebesguts aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in dem Verfahren.