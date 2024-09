Der landwirtschaftliche Familienbetrieb von Christian Schaaf in Wallendorf ernährt die Familie und 20 Mitarbeitende. Der familiäre Nachwuchs steht auch schon bereit.

Landbetrieb Schaaf in Wallendorf: So geht Kreislaufwirtschaft

Wallendorf/MZ. - Tiere selbst aufziehen, das Futter für sie anbauen und zu ernten, auf dem Hof schlachten und dann die verschiedensten Fleisch- und Wurstprodukte auch selbst an den Mann und an die Frau bringen - funktioniert das in der heutigen Zeit? Vor allem: Können ein Landwirt und seine Familie heute noch (gut) davon leben?