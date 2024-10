Vor der Landesgartenschau hatten Kinder bunte Blumenbilder gemalt, die seitdem den Zaun an der Hauptstraße zierten. Nun hat der Laga-Abverkauf begonnen. Auch die Zaunplane ist dabei.

Laga 2024 in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ. - Zaunbanner, Kübelpflanzen, Büroausstattung – nach Ende der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg will die Laga-Gesellschaft nun einiges aus ihrem Bestand verkaufen, was fortan nicht mehr gebraucht wird beziehungsweise von der Stadt nicht übernommen wird.