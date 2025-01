Das Goethe-Theater in Bad Lauchstädt ist Opfer von Kupferdieben geworden. Die ergaunerte Beute der Täter ist wohl gering, der Schaden am historischen Bau dagegen groß. Und es war nicht der erste Vorfall dieser Art.

Schwere Schäden am Goethe-Theater Bad Lauchstädt: „Sind mit äußerster Brutalität vorgegangen“

Das Kupfer des Goethe-Theaters in Bad Lauchstädt lockte Diebe an.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Sie sind mit äußerster Brutalität vorgegangen. Man kann sagen, dass sie das Theater zerlegt haben“, schildert René Schmidt das, was seinem Arbeitsort, dem Goethe-Theater in Bad Lauchstädt, in der Nacht zum Montag widerfahren ist. Kupferdiebe haben den historischen Bau heimgesucht.