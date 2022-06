Kunstwerk erinnert an den beliebten Merseburger Heimatforscher

Ein Kunstwerk von Klaus-Dieter Urban gedenkt an den beliebten Merseburger Heimatforscher. Am 4. Dezember soll es feierlich eingeweiht werden.

Merseburg/MZ - Galerist Holger Leidel muss schmunzeln, wenn er an Heimatforscher Werner Wolff denkt. „Ich sagte immer zu ihm: Stell doch Dein Rad nicht dort an die Mauer. Wir haben doch einen Fahrradständer“, erzählt er. „Doch er lächelte immer nur und sagte: Mein Platz.“ Genau an diesem Platz, auf besagter Mauer, steht jetzt ein Kunstwerk, das an den verstorbenen Werner Wolff erinnern soll.