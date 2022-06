Kostenlose Binden und Tampons an der Hochschule Merseburg

Deborah Lämmel, Sprecherin vom Fachschaftsrat Soziale Medien Kultur, ist Unterstützerin des Projektes. Ihre Vorgänger haben die kostenlosen Menstruationsprodukte an der Hochschule initiiert.

Merseburg/MZ - „Wir wollten keine Trendsetter sein. Wir wollten darauf hinweisen, sensibilisieren und ein Unterstützungsangebot schaffen“ erzählt Karen Ranft, Kanzlerin der Hochschule Merseburg. Seit eineinhalb Jahren bietet die Hochschule kostenlose Damenhygieneartikel für Studierende und Mitarbeiter im Vorraum der Toiletten an. „Wir haben damit Neuland betreten in Deutschland“, sagt Ranft. Die Idee stamme ursprünglich von den Studierenden des Fachbereichs Soziale Arbeit, Medien, Kultur. „Die haben sich dafür stark gemacht. Und das finde ich auch super. Solche Projekte sind viel schöner, wenn sie von Studis kommen“, so Ranft.