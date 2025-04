Ältester Eisenbahntunnel in Deutschland Kohlebahntunnel Bad Dürrenberg kann wieder besichtigt werden

Der Kohlebahntunnel Bad Dürrenberg startet an diesem Sonntag in die Tourismus-Saison. Die Eisenbahnfreunde Kötzschau wollen regelmäßig Führungen anbieten. Wann der Tunnel in den nächsten Monaten besichtigt werden kann und wie viel eine Führung kostet: