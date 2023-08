Am Mittwochabend hat sich ein Vorfall auf dem Gelände der TotalEnergies Raffinerie erreignet. In direkter Nachbarschaft war ein Knall zu hören, dann stieg kurzzeitig Rauch auf. Anwohner wurden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Raffinerie bestätigt später, dass der Rauch eindämmt werden konnte.

Knall und Rauch vom Gelände der TotalEnergies Raffinerie in Spergau

Spergau - Am Mittwochabend hat es einen lauten Knall und eine kurze Rauchentwicklung auf dem Gelände der TotalEnergies Raffinerie in Spergau gegeben. Sprecherin Diana Heuer bestätigt kurz darauf: „Wir bedauern, dass es heute zu einem Vorfall in unserer Raffinerie gekommen ist.“

Gegen 18.45 Uhr soll es in der POX-Methanol-Anlage zu einem Ereignis mit Rauchentwicklung gekommen sein, so Heuer weiter. „Verletzt wurde dabei niemand.“ Doch eine Rauchwolke sei im Anschluss in Richtung Spergau gezogen. Die Feuerwehr der Raffinerie war im Einsatz, während weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet wurden.

„Aktuell ist kein Rauch mehr im Umfeld der POX nachzuweisen. Vor Ort werden Messungen ausgeführt um sicher zu gehen, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht“, sagt Heuer gegen 20.15 Uhr.

Derweil gilt zu diesem Zeitpunkt noch die Warnung über die WarnApp Nina, die der Landkreis früher am Abend geschickt hat. Darin wird aufgrund eines Brandereignisses mit Rauchentwicklung gewarnt. Aufgrunddessen und wegen möglicher Geruchsbelästigung wird die Bevölkerung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Darüber hinaus sei die freiwillige Feuerwehr in Spergau für die Anwohner vor Ort in der Jahrhunderthalle erreichbar. Heuer geht davon aus, dass diese Maßnahmen zeitnah ebenfalls aufgehoben werden können.

Gleichzeitig wolle sich die Raffinerie in den kommenden Tagen mit der Aufklärung des Ereignisses beschäftigen. Was den Vorfall ausgelöst habe, könne Heuer aktuell noch nicht sagen.