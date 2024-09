Die Containeranlage neben der alten Turnhalle in Zöschen wurde in dieser Woche fertiggestellt.

Zöschen/MZ. - Es ist eine besondere Woche für die Kindertagesstätte Sonnenkäfer in Zöschen: Der Umzug in das Ausweichquartier steht an – denn die Kita wird wegen massiver Schäden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Ein Großteil der Kinder ist bereits seit Montag für die ganze Woche zuhause, damit der Umzug vorbereitet und durchgeführt werden kann. Die Stadt hatte vorab bei den Eltern herumgefragt, welche Kinder in dieser Woche zuhause betreut werden können. Dort, wo das nicht möglich war, wurde eine Notbetreuung angeboten, erklärt Heike Trabitzsch, Sachgebietsleiterin Kitas bei der Stadt Leuna. „Die Eltern sind ganz toll und arbeiten super mit“, sagt sie. Etwa 15 Kinder werden seit Montag in der Einrichtung notbetreut.