Kita-Kinder sollen Ideen liefern: Wie muss ein echtes Merseburger Zaubereis sein?

Merseburg/MZ - Die Plätze am Ständehaus sind beliebt. An die kleine Sandsteinmauer gelehnt, stehen jede Menge Fahrräder. „Wir brauchen irgendwo noch einen Fahrradständer“, meint Anke Weigelt vom „eisheimisch“, das sie mit ihrem Mann Uwe vor gut einem Monat eröffnet hat.

„Mal sehen, was uns da einfällt.“ Seit dieser Woche können die Gäste nicht nur auf der Terrasse, sondern von Dienstag bis Sonntag zwischen 11.30 und 18.30 Uhr auch in den drei Innenräumen Platz nehmen und Eis und Kuchen essen. „Es kommt super an. Manche kommen auch einfach mal nur zum Gucken rein, schauen sich die Räumlichkeiten an und die alten Fotos, die an den Wänden hängen“, lächelt sie.

„Wir feiern ja in diesem Jahr in Merseburg 1.000 Jahre Domweihe und die Merseburger Zaubersprüche“

Jetzt haben sich Weigelts eine spannende Aktion für die jüngsten Merseburger ausgedacht. „Wir feiern ja in diesem Jahr in Merseburg 1.000 Jahre Domweihe und die Merseburger Zaubersprüche, die im Dom gezeigt werden, sind weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt“, sagt Uwe Weigelt. „Ein Zauberfest gibt es ja schon. Aber wir finden - die Stadt der Zaubersprüche braucht auch ein Zaubereis. Deshalb rufen wir alle Merseburger Kita-Kinder auf, sich etwas auszudenken.“

Das neue ?eisheimisch" von innen (Foto: Gunther Nitter)

Die Aufgabe ist also klar: Gesucht wird das Merseburger Zaubereis! Eine Eiskugel, die entweder zauberhaft aussieht oder zauberhaft schmeckt - oder überraschend anders, als sie aussieht. Die Kita-Kinder werden sicherlich viele Ideen haben. „Allerdings gibt es da eine kleine Hürde, die die Kinder und die Kita-Erzieherinnen beachten müssen“, sagt Uwe Weigelt. „Da wir für unsere Eissorten nur natürliche Produkte verwenden und komplett auf künstliche Farb- und Aromastoffe verzichten, können wir bestimmte Wünsche leider nicht umsetzen. Wir können also zum Beispiel leider kein Glitzereis machen.“ Daran müssten alle denken.

Bis zum 1. Oktober können die Vorschläge bei der Mitteldeutschen Zeitung in Merseburg eingereicht werden

In den Kitas wird es sicherlich viele Ideen für das Merseburger Zaubereis geben. Bis zum 1. Oktober können die Vorschläge bei der Mitteldeutschen Zeitung in Merseburg eingereicht werden. Danach tagen die Eiskreateure und versuchen die drei besten Vorschläge umzusetzen. Vom 22. bis zum 24. Oktober sollen diese drei Ideen dann verkostet werden, um herauszufinden, welches Eis die Merseburger am ehesten verzaubert oder überrascht.

„Den Gewinner oder auch die Gewinner - es könnten ja theoretisch mehrere Kitas dieselbe Idee haben - würden wir dann natürlich mit unserem Eiswagen überraschen und Eis spendieren“, verspricht Uwe Weigelt.