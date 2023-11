Kaum noch Diskotheken im Saalekreis - So feiert die Jugend in Merseburg heute

Ausgelassen tanzen und feiern – haben junge Menschen in der Region dazu überhaupt noch eine Chance?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/Merseburg/MZ. - Vor vielen Jahren waren Nachtclubs für Jugendliche und junge Erwachsene der Ort des Seins und Lebens. Doch den Großteil an Diskotheken gibt es heute nur noch in Großstädten. Im Saalekreis suchen Partywillige eher vergebens nach Orten, in denen man regelmäßig mit Freunden und Bekannten feiern gehen kann.