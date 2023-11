Der „SOS Tierhof“ kümmert sich derzeit um herrenlose Katzenkinder, die vermutlich an Katzenschnupfen leiden. Welche Folgen das hat und welche Tiere ein neues Zuhause suchen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Jacqueline Kramp hält ein pechschwarzes Kätzchen auf dem Arm. Das etwa neun Wochen alte Tier hat nur noch ein Auge. Das rechte musste entnommen werden, weil es so entzündet und vereitert war – die Folge von Krankheit. Die Mitarbeiterinnen der Katzen-Auffangstation „SOS Tierhof“ in Bad Dürrenberg, die das Kätzchen und seine beiden Geschwister betreuen, vermuten, dass sich die Tiere mit Katzenschnupfen infiziert haben könnten. Was harmlos klingt, kann einen tödlichen Verlauf haben, wenn die kranken Tiere nicht behandelt werden. Es könne aber auch ein anderer Infekt sein, meint Jacqueline Kramp, die Vorsitzende des Tierschutzvereines „SOS Tierhof“. Immerhin habe das Antibiotikum gut bei den kleinen Patienten angeschlagen.