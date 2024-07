Bombenfund in Krumpa

Krumpa/MZ. - Es ist die vierte 250-Kilo-Bombe seit dem Frühjahr, die Kampfmittelräumer Michael Beintner und sein Team am Dienstag in Krumpa auf dem geplanten Agri-Photovoltaik-Gelände finden. Für den erfahrenen Chef des süddeutschen Kampfmittelräumungsunternehmens heißt das: Freilegen, Art des Sprengkörpers identifizieren, Bezünderung feststellen und dann den Kampfmittelbeseitigungsdienst informieren. Der 64-Jährige und sein Team arbeiten mit den Kollegen aus Magdeburg Hand in Hand, entschärfen aber nie selbst.