Die Junioren Europameisterschaft im Rettungssport macht in diesem Jahr in Mücheln Halt. Das Programm im Überblick

Junioren-EM im Rettungssport in Mücheln - Was die Teilnehmer erwartet

Mücheln/MZ. - Am Strandbad in Stöbnitz wird in den kommenden Tagen einiges los sein. Ab Mittwoch finden dort die Wettkämpfe der Junioren-Europameisterschaft im Rettungssport statt. Rund 100 Sportler aus ganz Europa reisen nach Deutschland, um an den Wettkämpfen teilzunehmen, die in Mücheln und dem sächsischen Riesa stattfinden.