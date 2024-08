Obstbauer Alexander Müller aus Querfurt bietet die erste frühe Sorte Äpfel in seinem Hofladen an. In 14 Tagen geht das Pflücken dann richtig los. Wegen der Spätfröste fällt die Erntemenge gering aus, doch das ist nicht das einzige Problem.

Querfurt/MZ. - Die Apfelernte hat begonnen. Im Obsthof von Alexander Müller in Querfurt sind die leicht rötlichen, süßen Früchte der Sorte Galmac pflückreif und werden ab sofort im Hofladen verkauft. Für mehr Auswahl hat der Chef zudem Kontakt zu Kollegen aufgenommen, die in den nächsten Tagen frische Äpfel einer anderen frühen Sorte liefern. In spätestens 14 Tagen, wenn die Haupternte losgeht, hat man beim Kauf in der Quernestadt wieder die Qual der Wahl.