Topas will sein Geschäft mit recycelbaren Kunststoffgranulat deutlich ausbauen. Dafür baut das japanische Unternehmen ein neues Werk auf dem Chemiestandort Leuna. Ende 2024 sollte das in Betrieb gehen. Doch daraus wird vorerst nichts.

Japanischer Kunststoffhersteller verschiebt Produktionsstart in Leuna

Topas ist eine der größten Neuansiedlungen am Chemiestandort Leuna

Leuna/MZ. - Eine der größten laufenden Investitionen am Chemiestandort Leuna verzögert sich. Der Kunststoffhersteller Topas Advanced Polymers wird sein neues Werk dort nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr in Betrieb nehmen. „Leider verzögert sich der Bau unserer Neuanlage. Wir werden auch noch das gesamte nächste Jahr mit der Errichtung beschäftigt sein“, erklärte Betriebsleiter Marcel Fahnenstich auf Anfrage.