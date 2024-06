Merseburg/MZ. - Müll, Kitas, Feste und ein Bauwagen – das waren die Hauptthemen bei einem Arbeitstreffen zum Thema Integration in Merseburg-Süd. Dieses Viertel teilen sich die alteingesessenen Bewohner mit einer seit Jahren zunehmenden Zahl an Zugewanderten, was teils zu Reibungen führt. „Was ist aus Ihrer Sicht nötig um das Zusammenleben hinzukriegen?“, lautete daher die Arbeitsfrage von Bürgermeister Bellay Gatzlaff an die Vertreter von migrantischen Vereinen, Vermietern, Kitas und sozialen Organisationen, die sich am Donnerstagabend im Stuhlkreis der Aula der Grundschule „Am Geiseltaltor“ zusammengefunden hatten. Ein Brainstorming wünschte sich Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr von den Anwesenden.

