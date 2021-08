Im Merseburger Jugendzentrum „Mampfe“ soll vom 23. bis 28. August in Form ein Rap-Workshops stattfinden.

Merseburg/MZ/dd - Die Initiative „Freischwimmen21“ richtet sich an alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Kindern und Jugendlichen nach der Pandemie durch vielfältige außerschulische Angebote etwas zurückgeben möchten, ihre Ideen und Aktionen ohne finanzielle Unterstützung aber nicht durchführen können.

Initiative sucht Hilfe für einen Rap-Workshop im Merseburger Jugendzentrum „Mampfe“

Eines der unterstützten Projekte findet laut einer Pressemitteilung in Merseburg im Jugendzentrum „Mampfe“ vom 23. bis 28. August in Form eines Rap-Workshops statt. Ziel ist es, einen gemeinsamen Song mit Videos zum Thema Demokratie und Inklusion zu produzieren. Von Montag bis Freitag erlernen Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren die Grundzüge des Rappens. Dabei wird gleichzeitig beleuchtet, was man eigentlich unter Demokratie versteht. Der Song wird abschließend auf dem Open-Air-Festival präsentiert.

„Freischwimmen21“ ist eine Initiative des Vereins „Stiftungen für Bildung“ in Kooperation mit dem „Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands“ und der „GLS Treuhand/Zukunftsstiftung Bildung“. Sie steht unter der Schirmherrschaft von Anja Karliczek, der Bundesministerin für Bildung und Forschung.