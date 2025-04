In Langeneichstädt hat die Spargelernte begonnen

Langeneichstädt/MZ. - Auf den Feldern von Spargelbauer Ingo Hindorf in Langeneichstädt, dem einzigen Betrieb seiner Art im Saalekreis, hat die diesjährige Spargelernte begonnen.

Zwar ist die tägliche Erntemenge aufgrund der geringen Nachttemperaturen noch begrenzt, wie der Landwirt der MZ sagte. Aber täglich würden die Erntehelfer jetzt mehr Spargel stechen. Daher hat der Hofladen des Unternehmens seit dem vergangenen Wochenende bereits stundenweise geöffnet. Die Lieferungen in Supermärkte, Gaststätten und der Verkauf an eigenen Ständen läuft ebenfalls langsam an.

Eine gute Nachricht gibt es auch aus den Erdbeer-Folienzelten des Landwirts. Die Erdbeeren blühen gerade, so dass hier mit einem Erntebeginn in einem Monat gerechnet werden kann. Erdbeeren sind das zweite Standbein des Betriebs.