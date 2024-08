In Kreypauer Geschichte eintauchen

Dieses Bild von 1984 zeigt, wie auf dem Fest- und Sportplatz Kreypau, wo in diesem Jahr 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr gefeiert werden, ein „Löschangriff Nass“ vorgeführt wurde. Familie Forst hat es dem Kultur- und Heimatverein zur Verfügung gestellt.

Kreypau/MZ. - Dieses Jahr stehen gleich mehrere Jubiläen und Ereignisse in den Ortschaften Kreypau, Wölkau und Wüsteneutzsch an. Neben 830 Jahre Ortschaft Kreypau und 90 Jahre Feuerwehr Kreypau wird auch das 45. Eichenfest gemeinschaftlich vom 16. bis 18. August in Kreypau gefeiert.