In der Kita in Schraplau wird ein Verkehrsgarten gebaut

Auf dem Kita-Gelände in Schraplau wird ein Verkehrsgarten gebaut. Ende vergangenen Jahres hatten die Arbeiten begonnen.

Schraplau/MZ - - In der Kita „Goldenes Schlüsselchen“ in Schraplau wird ein langgehegter Wunsch erfüllt. Die Einrichtung bekommt einen eigenen Verkehrsgarten. Dieser wird auf dem Kita-Gelände angelegt. Die Fertigstellung und Einweihung werden voraussichtlich im Frühjahr erfolgen, sagt Kita-Leiterin Theres Bürg gegenüber der MZ.