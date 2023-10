Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ. - Sina Anklam, die Vorsitzende des Pferdesportvereins Geiseltal aus Braunsbedra, blickte in 17 strahlende Mädchengesichter. Die 6- bis 15-Jährigen nahmen an einem einwöchigen Ferienreitkurs teil, um am Ende die theoretische und praktische Prüfung zum Reitabzeichen in verschiedenen Stufen abzulegen. Jede hatte sie mit Bravour bestanden. Feierlich wurden nun eine Urkunde, das Reitabzeichen zum Anstecken und eine Schleife überreicht.