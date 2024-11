Braunsbedra, Bad Dürrenberg und Merseburg bieten schon den Parkzettel per App. Andernorts ist Kleingeld aber noch Voraussetzung, um das Auto legal abzustellen. Doch es gibt Bewegung.

Schilder weisen auf das Handyparken in Merseburg hin.

Bad Lauchstädt/Merseburg/ Querfurt/MZ. - Es ist bunter geworden an den kostenpflichtigen Parkplätzen der Goethestadt Bad Lauchstädt. Seit kurzem finden sich dort zusätzliche Schilder und Aufkleber in Lila und Pink, die darauf hinweisen, dass Autofahrer ihre Parkgebühr via App bezahlen können. Der Kauf des Tickets erfolgt einfach über das Handy. Einen Ausdruck gibt es nicht mehr, dafür einen Alarm, kurz bevor die gebuchte Parkzeit ausläuft.