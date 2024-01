Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Sie kamen nicht nur aus Sachsen-Anhalt, sondern auch aus Sachsen, Thüringen und Niedersachsen, um beim Protest in Merseburg dabei zu sein. Als vier Kilometer langer Zug wälzten sich am Sonntagnachmittag hunderte Pkw, Traktoren, Kleintransporter und Mopeds von Merseburg aus in Richtung Leuna und wieder zurück - mit Schildern wie „Zieht der Ampel den Stecker“, „Es ist Zeit zu handeln“ oder „Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert“.