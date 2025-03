Der Landkreis Saalekreis, dem die Burg Querfurt gehört, will ab 2026 ein jährliches Highlight auf der Anlage stattfinden lassen. Den Auftakt macht ein großes Kino-Konzert. Bei dessen Finanzierung ist die Saalesparkasse mit im Boot.

Die Burg Querfurt wird am 20. Juni 2026 zur Kulisse für das Konzert „Sounds of Hollywood“. Die Vogtland Philharmonie präsentiert dabei Filmmusik, untermalt mit Szenen aus Filmen, die auf der mittelalterlichen Anlage gedreht wurden.

Querfurt/MZ - - Ein Hauch von Hollywood wehte vor einigen Jahren über die mittelalterliche Burganlage in Querfurt, als Filme wie „Der Medicus“ oder „Die Päpstin“ dort gedreht wurden. Im nächsten Jahr kehrt die Traumwelt aus Film und Fernsehen wieder hierher zurück. Auf der Burg, die dem Landkreis Saalekreis gehört, wird am 20. Juni 2026 mit „Sounds of Hollywood“ ein Erlebnis für Kino-, Film- und Musikfans präsentiert.