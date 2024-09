Steigra/MZ - - Nach langer Suche und manchem Hin und Her gibt es in Steigra nun viele positive Signale für den Einzug einer neuen Gastronomie in die Gaststätte „Zum Ritter St. Georg“ an der B 180. Vergangene Woche stellten sich die möglichen Betreiber den Vorsitzenden und Vertretern von ortsansässigen Vereinen sowie dem Gemeinderat in Steigra vor. Und in seiner anschließenden Sitzung beschloss der Rat die Vergabe von Maler- und Fußbodenarbeiten im Weinzimmer des „Ritters“, was eine Voraussetzung für den zukünftigen Betrieb der Gastronomie im kommunalen Objekt darstellt.

