Seit drei Jahren betreibt Manuela Arland das Brautmodengeschäft „InWeiß“ in Merseburg. Im neuen Herrenausstatter „Sir by InWeiß“ finden jetzt auch Männer den passenden Anzug für ihre Hochzeit.

Mit Video: Für den perfekten Hochzeits-Look - Manuela Arland eröffnet zweites Geschäft in Merseburg

Manuela Arland eröffnet in Merseburg ihr zweites Geschäft mit dem Namen „Sir by InWeiß“.

Merseburg/MZ - Anzüge reihen sich aneinander – sandfarben, hell- und dunkelblau, bordeaux, grün und anthrazit. Seit Freitag finden nun auch die Männer in dem neuen Herrenausstatter „Sir by InWeiß“ in Merseburg den passenden Anzug für ihre Hochzeit.