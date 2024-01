Hochwasser in Mansfeld-Südahrz Einsatzkräfte aus dem Saalekreis unterstützen die Einheiten im Nachbarkreis beim Kampf gegen das Wasser

Fast 90 Einsatzkräfte aus dem Saalekreis sind am Dienstagmorgen in den benachbarten Landkreis Mansfeld-Südharz ausgrückt. Erwaretet wird, dass die Hilfe auch in den kommenden Tagen noch benötigt wird.