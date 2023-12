Ein Passant in Bad Dürrenberg meldet eine Person in der Saale. Feuerwehren aus der Solestadt, aus Leuna und Merseburg werden alarmiert. Auch ein Polizeihubschrauber fliegt die Saale ab.

Bad Dürrenberg/Merseburg/MZ. - Entlang der Saale wurden am Mittwoch alle Feuerwehren zwischen Bad Dürrenberg und Merseburg alarmiert. Der Grund. Kurz vor 11 Uhr hatte ein Passant in Höhe der Ernst-Thälmann-Brücke in Bad Dürrenberg etwas im Wasser entdeckt, das aussah wie ein Mensch, und die Leitstelle informiert.