Bei der „Nacht der Forschung“ an der Hochschule Merseburg wurden die diesjährigen Forschungspreise an Studierende, Promovierende und Mitarbeitende vergeben.

Merseburg/MZ. - Was macht man, wenn sich in einer Chat-Gruppe bei einem Messenger-Dienst (Programm zum Empfangen und Versenden von Nachrichten) über 2.000 Mitglieder tummeln und sich dort nicht nur über ein Thema austauschen? Wie filtert man aus der schieren Menge an Mitgliedern jene heraus, die das Thema beim Wickel haben, das mich gerade interessiert, bei dem ich auch mitreden will? Antwort: Man entwickelt einen Bot (englische Kurzform für Roboter).