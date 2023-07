Bad Lauchstädt/MZ - „Wir fangen heute mal mit Geografie an“, sagt Ingolf Becker und bittet Ben an die Karte. Der Viertklässler möge ihm Norwegen zeigen. Kein Problem. Und Somalia, da kommt ein Freund aus seiner Klasse her. Bei der Suche nach der Antarktis kommt der Junge im schwarzen T-Shirt ins Schwitzen. Kein Problem, die beiden haben sich an diesem Freitag kurz vor den Sommerferien nicht der Erdkunde wegen in der Bad Lauchstädter Grundschule getroffen. Becker ist kein Lehrer, sondern Radiojournalist im Ruhestand und für Ben vor allem Lesepate – einer von mittlerweile 30 in der Region

Dabei fing alles vor gut einem Jahr klein an. Der ehemalige Lauchstädter Pfarrer Bernd Rudolph hatte einem Schüler beim Lesen lernen geholfen und suchte nun zunächst lokal Mitstreiter. Doch schon der MZ-Artikel darüber sorgte für große Resonanz, wie er berichtet. Viele Interessierte hätten sich bei ihm gemeldet. Es gab ein erstes Treffen. Dann entwickelte sich alles rasant. Der bundesweite Verein Mentor unterstützte Rudolphs Initiative, die schließlich einen Platz unter dem Dach des Merseburger Freundeskreis Literatur fand. Die inhaltliche Arbeit begann. Freiwillige erhielten einen Lehrgang, dann ging es in die Grundschulen. In insgesamt 15 im Saalekreis und Weißenfels helfen die Lesepaten mittlerweile mehr als 30 Kindern.

Feste Prinzipien

„Das Ziel ist so lesen und verstehen zu können, dass sie damit arbeiten können“, erklärt der Initiator. Dabei folge die Arbeit einigen Grundsätzen. Der erste: „Ein Kind, ein Mal pro Woche, eine Stunde, ein Jahr lang.“ Der zweite: Die Lesepaten machen keine Nachhilfe, vermitteln keinen Stoff, sondern es gehe darum, worauf die Kinder Lust hätten. Für sie und ihre Eltern ist das Angebot kostenlos. Alle Lesepaten arbeiten ehrenamtlich.

Der vielleicht zentralste Punkt ist die 1:1-Betreuung. „Das Prinzip heißt Bildung durch Bindung“, sagt Rudolph. Die Paten wechselten nicht, sondern würden sich ein Jahr lang um denselben Schüler kümmern. „Es entsteht eine Art Freundschaft mit festen Regeln, zur festen Zeit, an einem bestimmten Ort.“ In der Regel der Schule. Die Kinder seien dankbar für diese Regelmäßigkeit.

Acht Monate mit Fortschritten

Ben und Becker treffen sich immer freitags nach dem Unterricht. Sie haben sich im November kennengelernt. Er habe sich für das Projekt gemeldet, weil er beim Lesen gern besser werden wollte, begründet der Viertklässler. Die Chemie zwischen den beiden stimmt. Als verbindendes Element haben sie die Leidenschaft zum Angeln entdeckt. Nach der Karte folgt der Blick in eine entsprechende Fachzeitschrift. Sie lesen zusammen die Überschriften und Bildzeilen. Dann folgt,die „Pflicht“, wie Becker sagt, das Lesen üben mit Hilfe eines Sachbuchs über den Wald. Der Journalist a.D. lässt Ben Absatz für Absatz vorlesen, hilft geduldig, wenn der Junge bei „Nahrungssuche“ ins Stocken gerät und korrigiert, als er einen Punkt überliest.

„Das Projekt ist eine vernünftige Sache“, sagt der Lesepate: „Meiner Meinung nach wird zu schnell von Lese-Rechtschreib-Schwäche gesprochen. Manchmal ist es auch nur eine Verzögerung. Üben ist da sinnvoll.“ Ben sei in den Monaten schon deutlich besser geworden. Beide wollen gern nach den Ferien weitermachen.

Weitere Unterstützer gesucht

„In einem Jahr kann man einen guten Fortschritt erreichen“, befindet auch Rudolph. Er ist mit den ersten zwölf Monaten des Lesepatenprojekts im Saalekreis zufrieden: „Das Ding ist gut losgegangen.“ Die Arbeit würde Wirkung zeigen bei den Kindern. Deshalb wollen die Lesepaten ihr Engagement gern weiter ausbauen. Der Initiator wirbt: „Wir brauchen noch mehr Mentoren.“

Interessierte können sich melden unter: [email protected]