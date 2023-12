Saalekreis/MZ. - Das dritte Adventswochenende steht vor der Tür. Die Weihnachtsmarktsaison ist also im vollen Gange und das nicht nur in den Großstädten wie Halle oder Leipzig. Die MZ zeigt, wo Sie sich an diesem Wochenende im südlichen Saalekreis Ihren Glühwein schmecken lassen können:

Das gesamte dritte Adventswochenende

Bad Lauchstädt: Der Christkind'l-Markt im Kurpark und im Schloss startet bereits am Donnerstag um 17 Uhr. Das gesamte Wochenende über erwarten die Besucher zahlreiche Buden, Karussels und ein Mittelaltermarkt. Jeweils 19 Uhr finden Lasershows und am Sonntag zu dieser Zeit ein Feuerwerk statt. Samstag und Sonntag ist für die kleinen Gäste die Wellenrutsche aufgebaut.

Freitag, 15. Dezember

Nemsdorf: Ab 16.30 Uhr wird der Kirchhof feierlich leuchten. Jeder kann zum Adventsmarkt, der von der Chronikgemeinschaft Nemsdorf-Göhrendorf organisiert wird, ein Licht mitbringen und aufstellen. Ab 17 Uhr beginnt die vorweihnachtliche Andacht und im Anschluss spielen die „Burgseppl“ der Burgmusikschule Querfurt weihnachtliche Klänge zum Genießen und Mitsingen.

Wölkau: Der Heimat- und Kulturverein Kreypau lädt ab 17 Uhr zunächst zu einer Adventsandacht in die Kirche Wölkau ein, danach ist ein Weihnachtsfeuer geplant. Es sind eigene Glühweinbecher mitzubringen.

Samstag, 16. Dezember

Schortau: „Weihnachten im Hof“ heißt es im Gasthaus Schortau am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Das ist seit 2019 vor Ort Tradition am dritten Advent und war von Anfang an gut besucht. Wirtin Alexandra Tschörtner-Hurt hat dieses Jahr wieder auf ihrer Freifläche mehrere Hütten aufgebaut. Hier gibt es Heißgetränke, Roster, Soljanka oder Champignonpfanne aus der eigenen Küche. So gestärkt, lässt sich an der Feuerschale gut ein Schwätzchen halten und auf Weihnachten einstimmen. Der Weihnachtsmann wird auch erwartet. Ohne dass die Gäste ein Gedicht aufsagen, gibt es aber kein Geschenk. Darüber hinaus bietet die „Geschänkemanufaktur“ von Alexandra Tschörtner-Hurt kleine Präsente an. Weihnachtsbäume werden ebenfalls verkauft.

Braunsbedra: Zur Hofweihnacht lädt der Pferdesportverein Geiseltal zusammen mit der Bürgerinitiative Braunsbedra in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr in die Freyburger Straße 13 ein. Für die kleinen Gäste stehen Ponys zum Reiten bereit. Die Alpakas wollen knuddeln. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Unterschriftensammlung für die Bürgerinitiative wird fortgesetzt.

Albersroda: Die Freiwillige Feuerwehr des Ortes lädt von 14 bis 20 Uhr zur „Alberschen Lindenweihnacht“ ein. Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt. Der Kindergarten „Feldmäuschen“ aus Schnellroda und die Schnellrodaer Musikanten sorgen am Nachmittag für Unterhaltung.

Ermlitz: Um 16 Uhr startet der Weihnachtsmarkt vor der Freiwilligen Feuerwehr Ermlitz an der Schkeuditzer Straße 37. Es gibt eine große Tombola mit einem Fahrrad als Hauptgewinn sowie zahlreiche weihnachtliche Stände.

Sonntag, 17. Dezember

Lodersleben: Die Interessengemeinschaft „Weihnachtsmarkt Lodersleben“ richtet ab 14 Uhr den 25. Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz vom Edeka-Markt Lischke an der Straße des Friedens 10 aus. Verkaufsstände sowie Musik sorgen rund um die Weihnachtspyramide für ein schönes Ambiente. Wie schon zur Tradition geworden, wird der Weihnachtsmann gegen 14.45 Uhr mit dem Feuerwehrauto und einem großen Sack voller Geschenke, zusammengestellt vom Loderslebener Sportverein, vorfahren.

Krumpa: Hier gibt es ab 14 Uhr einen geselligen Weihnachtsmarkt auf dem Platz der Feuerwehr bei leckerem Essen und Getränken.RED