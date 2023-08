Mögliche Verlegung und ein geklauter Kopf Heißes Fest, hitzige Debatte: Wie geht es mit dem Brunnenfest in Bad Lauchstädt weiter?

12.000 Besucher kamen am Wochenende zum 212. Brunnenfest. In Bad Lauchstädt läuft derweil die Diskussion, wo und wie es mit den Ausgaben 213 und 214 weitergehen soll. Eine mögliche Verlegung nach Bad Dürrenberg stößt auf Widerstand. In diesem Jahr sorgte dagegen ein geklauter Kopf für Aufregung.