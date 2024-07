Merseburg/MZ. - 1012 Jahre ist es her, dass Kötzschen erstmals schriftlich erwähnt wurde. Denn just im Jahr 1012 unserer Zeitrechnung benannte König Heinrich II. die durch Slawen entstandene Siedlung vor den Toren Merseburgs in einer Urkunde. Das ist aber nicht der Grund, warum in dem mittlerweile zur Domstadt gehörigen Ortsteil an diesem Wochenende ausgiebig gefeiert wird. Anlass ist vielmehr das 20. Jubiläum des Heimatvereins Kötzschen.

