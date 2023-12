Das traditionelle Hallenfußballturnier um den Mitternachtspokal steht vor seiner 22. Ausgabe. Mit Spitzenreitern wie VfB Merseburg und TSV Leuna wird in der Jahrhunderthalle Spergau ein sportliches Spektakel erwartet.

Seit Jahren messen sich Mannschaften beim Mitternachtspokal in Spergau. Wie hier der SV Braunsbedra und der SV Bad Dürrenberg (Grün) im Jahr 2015.

Spergau/MZ. - 1.300 Fans strömten im vergangenen Jahr in die Jahrhunderthalle Spergau, als das Hallen-Fußball-Turnier um den Mitternachtspokal zur Austragung kam. Auf eine ähnliche Resonanz hoffen die Freizeitkicker Spergau als Veranstalter, wenn am kommenden Mittwoch, 27. Dezember, die 22. Auflage der Traditionsveranstaltung ansteht. „Der Zuspruch beim Vorverkauf der Tickets, der am gestrigen Freitag abgeschlossen wurde, lässt uns optimistisch sein“, bestätigte Chef-Organisator Thomas Hähnel.