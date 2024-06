Der Kreisverband Saalekreis der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften AfD will am Samstag die Eröffnung seines neuen Kreisbüro in Querfurt feiern. In der Nacht zuvor kommt es jedoch zu einer Graffitiattacke auf das Haus, in dem unter anderem Kreischef Hans-Thomas Tillschneider seinen Sitz hat. Der Staatsschutz ermittelt.

Hakenkreuze und Graffiti an AfD-Kreisbüro in Querfurt

Querfurt/MZ. - Fünf Hakenkreuze sowie mehrfach den Schriftzug „Fuck AfD“ haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag auf eine Hauswand in der Querfurter Innenstadt gesprüht. Wie die Polizeiinspektion Halle und der Kreisvorsitzende Hans-Thomas Tillschneider am Samstagmorgen erklärten, handelt es sich bei dem Gebäude an der Klippe um den Sitz des neuen AfD-Kreisbüros. Dieses will die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Partei am Samstag eröffnen.