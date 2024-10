Halle/Leuna/MZ. - Wegen eines Messerangriffs auf einen 21-Jährigen in Leuna muss ein Jugendlicher für lange Zeit hinter Gitter. Das Landgericht Halle verurteilte den 17-Jährigen unter Einbeziehung einer vorherigen Strafe zu insgesamt vier Jahren Jugendhaft. Der Schuldspruch erfolgte wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, schwerer räuberischer Erpressung und Körperverletzung. Ein Mitangeklagter 18-Jähriger kam deutlich glimpflicher davon. Er erhielt, wie Gerichtssprecher Wolfgang Ehm erklärte, eine Verwarnung in Kombination mit einer Geldbuße von 1.200 Euro, die er an den Behindertenverband Merseburg zahlen muss.

