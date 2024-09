Der Reha-Sportclub Leuna-Spergau hat per Eilantrag durchgesetzt, dass er in der aktuellen Hallensaison Bahnen in der Schwimmhalle Leuna nutzen darf. Doch es bleiben offene Fragen.

Leuna/MZ. - Das Wichtigste an der ganzen Sache sei, dass die Rehabilitanden die Schwimmhalle Leuna wieder nutzen könnten, meinen der Reha-Sportclub Leuna-Spergau und die Stadt Leuna. Das ist aber der einzige Punkt, bei dem Verein und Stadt der gleichen Auffassung sind. Der 2022 in Leuna gegründete Sportverein, der sowohl für seine etwa 40 Mitglieder als auch für über 100 Patienten mit ärztlicher Verordnung spezielles Training anbietet, und die Stadtverwaltung liegen seit längerem im Clinch. Im vergangenen Jahr wurde ein Rechtsstreit daraus, der Ende letzter Woche in einem Gerichtstermin am Verwaltungsgericht Halle gipfelte. Es kam zum Vergleich: Ab kommendem Montag darf der Verein die Bahnen in der Schwimmhalle Leuna für die aktuelle Hallensaison wieder nutzen, laut Klaus Grabmeier, Vorsitzender des Reha-Sportclubs, viermal pro Woche.