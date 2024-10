Merseburg/MZ. - „Hier sitzen die zukünftigen Leiter der Orts- und Gemeindewehren“, erklärt Alexander Kliebisch. Er ist Fachlehrer für vorbeugenden Brandschutz am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge, besser bekannt als Feuerwehrschule des Landes. Doch Kliebisch steht an diesem Montag nicht im Jerichower Land, sondern sein Blick geht durch den Erhard-Hübener-Saal des Merseburger Ständehauses. Dort haben sich gerade 79 Kameraden – großteils Männer – an mehreren Tischen zur Gruppenarbeit eingefunden. Auf dem Lehrplan steht aktuell das Brandschutzrecht. Der Lehrer erläutert: „Die Teilnehmer versuchen, die gelesenen Paragrafen zu verstehen und zu erklären.“ So wie sie es später gegenüber ihren Kameraden, Bürgern, der Gemeinde auch können müssen. In den kommenden Tagen geht es noch darum, wie man eine Wehr strukturiert und Kameraden anleitet. Viel Theorie steht auf dem Lehrplan, sagt Kliebisch: „Es geht nicht um das Löschen als solches, sondern um Leitungstätigkeit, um Führung.“

