Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Merseburg – das ist mein Weltprojekt“, sagt Mathias Bild (36), Justiziar beim Großforschungszentrum CTC, dem Center for the Transformation of Chemistry, gegenüber der MZ. Er habe lange im Kaukasus in der Öl- und Gasindustrie gearbeitet. „Aber das hier – das ist die Krönung. So etwas wie hier kommt ein Mal in 50 Jahren vor. Das ist das Größte, an dem ich bisher mitarbeiten durfte.“ Das klingt schon fast wie eine Heiligsprechung Merseburgs.