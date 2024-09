Merseburg/MZ. - Die Zuschauer blicken gespannt auf den Ball zu Harry Kanes Füßen, der diesen dem Tor immer näher bringt. Dani Olmo startet noch einen letzten Versuch, das Unvermeidliche zu verhindern, doch da ist es schon passiert. Kane passt zu Müller, dieser schießt und Tor für den FC Bayern München!

Dieser Treffer fällt am Freitag so jedoch nicht in München, sondern im Domstadtkino Merseburg. Dort haben die Stadtwerke Merseburg gemeinsam mit Geschäftsführer Ulrich Jacobi zum „Goldenen Controller“ eingeladen. Begeisterte Videospieler treten gegeneinander an und stellen ihr Können unter Beweis. Am Ende des Abends gibt es nur einen Gewinner.

Für das Cine-Gaming Event verwandelt sich das Domstadtkino in eine Gaming-Arena, zu der Jacobi sagt: „Am Ende wird man das Kino hier so nicht wiedererkennen.“ Und damit verspricht er nicht zu viel. Im Foyer wird man von bunten Neonlichtern und Spielen, wie Airhockey und Arcade empfangen. Außerdem steht den Teilnehmern ein Buffet syrischer Spezialitäten zur Verfügung, das das benachbarte Grillhaus für das Event zur Verfügung stellt.

Ins Leben gerufen hat Jacobi den „Goldenen Controller“ gemeinsam mit den Stadtwerken Merseburg. Grund dafür sei vor allem, in der jungen Zielgruppe den Reiz der großen Leinwand zu erwecken. Hilal Orhan-Hanslik, Pressesprecherin der Stadtwerke, erklärt: „Die Räumlichkeiten bieten viel mehr“. So scheinen das auch die überwiegend jugendlichen Teilnehmer zu sehen, die in die beiden Kinosäle strömen.

In der Vorrunde können sie sich zwischen der Fußballsimulation „EA Sports FC 24“ und dem Partyspiel „Gang Beasts“ entscheiden. Angemeldet haben sich zu dem Spieleevent 24 PS5- und vier Xbox-Spieler, die überwiegend Jungen im Alter von schätzungsweise zehn bis 14 Jahren sind. Im ersten Spiel nimmt Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) den Controller selbst in die Hand und gewinnt mithilfe eines jungen Mitspielers. Während die Fußbälle über die Leinwand fliegen, schauen alle anderen gespannt zu. Die beiden Kinder Josias und Paul warten aufgeregt auf ihren ersten Einsatz, sind aber siegessicher: „Wir gewinnen heute!“

Für viele Zocker ein Traum: Fifa spielen auf der großen Leinwand. Im Domstadtkino Merseburg wurde das möglich. (Foto: Celina Chasklowicz)

Nachdem im Halbfinale das Kampfspiel „Boomerang Fu“ gezockt wurde, entscheidet sich das Turnier zwischen zwei Finalisten im Autorennspiel „Horizon Chase“. Die Konsole wird erst im Finale ausgelost, um niemandem einen Vorteil zu bringen. Während die Zuschauer gespannt das Rennen verfolgen, steuern die beiden stärksten Spieler des Abends ihre Autos voller Elan und machen den Gewinner aus.

Dieser bekommt den wortwörtlich goldenen Controller als Preis vom vierfachen Olympiasieger Thorsten Margis überreicht. Er hat im Bobsport schon einige Siegerehrungen miterleben dürfen und ist somit bestens geeignet, das erste Cine-Gaming Event im Domstadtkino Merseburg zu Ende zu bringen. Jacobi kündigt an, auch in der Zukunft ähnliche Veranstaltungen im Domstadtkino zu planen.