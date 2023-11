Landwirt Carl-Philipp Bartmer will einen großen Solarpark am Geiseltalsee errichten lassen. Dementsprechend groß sind auch die Pläne.

Mücheln/MZ - Sechs Infoversammlungen in sieben Tagen: Landwirt Carl-Philipp Bartmer ist in der vergangenen Woche auf Werbetour für das Projekt „Sonnenquelle Geiseltal“ gewesen. Unter anderem im Ratssaal Braunsbedra, in der Sporthalle Frankleben und im Haus der Begegnung Krumpa hat der 34-jährige Agraringenieur die Pläne für den Bau eines bis zu 300 Hektar großen Solarparks – das sind umgerechnet etwa 420 Fußballfelder – am Rande des Geiseltalsees (Saalekreis) vorgestellt. Es ist aktuell das größte Solar-Projekt dieser Art in Sachsen-Anhalt.