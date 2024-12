Feuerwehr, DLRG und Rettungshunde suchen seit Sonntag den Saale-Elster-Kanal bei Günthersdorf ab. Zuvor waren Gegenstände am Ufer gefunden worden.

Großeinsatz am Saale-Elster-Kanal - Feuerwehr fürchtet vermisste Person

Gegenstände am Ufer gefunden

Großeinsatz der Retter am Saale-Elster-Kanal: Im Wasser an der Kanalbrücke bei Günthersdorf wird nach einer mutmaßlichen vermissten Person gesucht.

Günthersdorf/MZ. - Am Saale-Elster-Kanal an der Brücke zwischen Zschöchergen und Günthersdorf läuft am Montagvormittag eine Vermisstensuche. Die Feuerwehr Günthersdorf/Kötschlitz mit Boot und Drohne, die DLRG-Ortsgruppe Halle-Saalekreis mit Tauchern, eine Rettungshundestaffel der DLRG und die Polizei sind vor Ort.

Zeugen hatten sich bereits Sonntag am späten Nachmittag bei der Polizei gemeldet und von Gegenständen berichtet, die sie am Ufer gefunden hatten. Gegen 16.30 Uhr gab es daraufhin einen ersten Einsatz von Rettungskräften, der aufgrund der Dunkelheit schließlich abgebrochen werden musste und Montag nun fortgeführt wird.

Ob sich wirklich eine Person ins Wasser begab, steht nicht fest, hieß es auf MZ-Nachfrage aus dem zuständigen Polizeirevier Saalekreis in Merseburg. Eine Vermisstenanzeige liege nicht vor. Konkrete Hinweise auf eine bestimmte Person habe man nicht.