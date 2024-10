In der Nacht zu Donnerstag gab es nach der Meldung über eine vermisste 13-Jährige in Mücheln am Geiseltalsee einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettunghundestaffeln. Inzwischen ist die Jugendliche wieder aufgetaucht.

Mücheln/MZ - Nachdem Mittwochnachmittag eine 13-Jährige im Bereich Leipzig als vermisst gemeldet wurde, kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer großen Suchaktion am Geiseltalsee bei Mücheln. Nach MZ-Informationen waren daran mehrere Feuerwehren und Rettungshundestaffeln beteiligt. Auch Drohnen kamen zum Einsatz. Erst am Morgen wurde die Suche dort ergebnislos abgebrochen. Donnerstag gegen 9.50 Uhr fanden Polizeibeamte das Mädchen dann wohlbehalten in der Nähe von Querfurt. Das teilte das Revier Saalekreis auf Nachfrage mit.