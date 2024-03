Feuerwehreinsatz im Saalekreis Großbrand am Geiseltalsee: Wohnhaus in Mücheln brennt aus - schwer verletzte Person gerettet

In der Nacht zum Sonntag ist am Geiseltalsee in Mücheln im Saalekreis ein Wohnhaus abgebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Was bisher bekannt ist.