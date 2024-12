In Merseburg häufen sich Schmierereien an öffentlichen Gebäuden, wie hier an der Bahnunterführung. Die Stadtverwaltung reagiert mit einem umfassenden Maßnahmenpaket – von Belohnungen für Hinweise bis zu legalen Spray-Flächen.

Merseburg/MZ. - Die bunte Wand am vorderen Gotthardteich in Merseburg zeigte normalerweise ein Motiv mit viel Grün, Wasser und einer Brücke. Bis ein Unbekannter einen Spruch darüber schmierte, der sich gegen Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) richtet. Es ist nicht das erste Mal, dass unerwünschte Graffitis in der Stadt auftreten. Bereits im Sommer stellte Müller-Bahr fest, dass das Problem zugenommen habe. Daher setzte die Stadtverwaltung einen Vier-Punkte-Plan zur Bekämpfung an, der auch beim aktuellen Vorfall zum Greifen kommt.